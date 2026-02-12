Успіх Швейцарії, Канада розгромила Данію, а Швеція перемогла Японію у першій сесії жіночого турніру з керлінгу на Олімпіаді-2026

У четвер, 12 лютого, стартував жіночий турнір з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.

Завершились зустрічі першої сесії групового етапу. У поєдинку, який закінчився першим, Канада дуже впевнено обіграла суперниць з Данії. Відзначимо, що обидві збірні взагалі не були результативними в останніх трьох ендах.

Бронзова призерка Олімпіади-2022 Швеція оформила перемогу над Японією, а Швейцарія була сильнішою за Італію.

Південна Корея, яка була однією із найкращих у кваліфікації на Ігри-2026, програла на старті США.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг

Жінки. Груповий етап, сесія 1

Південна Корея – США 4:6

Японія – Швеція 4:8

Італія – Швейцарія 4:7

Канада – Данія 10:4

Також 12 лютого відбудуться матчі другої сесії жіночого турніру з керлінгу на Олімпіаді-2026.

Відзначимо, що на попередніх Іграх-2022 у Пекіні "золото" завоювала жіноча команда Великої Британії. Віцечемпіонками стали японки, а шведські представниці здобули "бронзу".

Нагадаємо, що 11 лютого взяли свій початок чоловічі змагання з керлінгу.

Раніше вже були розіграні медалі у змішаних парах, де олімпійськими чемпіонами стали представники Швеції, які у фіналі здолали США. Італія ж обіграла Велику Британію у матчі за "бронзу".