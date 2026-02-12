Визначився стартлист України на чоловічий спринт на Олімпіаді-2026
Чоловіча збірна України з біатлону дізналась стартові номери на спринт на Олімпійських іграх 2026, що відбудеться у п'ятницю, 13 лютого.
Першим гонку розпочне Віталій Мандзин під 16 стартовим номером. Капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний розпочне гонку 21-м. А Антон Дудченко та Богдан Борковський виступлять 39-м та 83-м відповідно.
Спринт розпочнеться о 15:00 за київським часом, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.
Стартлист збірної України:
16. Віталій Мандзин
21. Дмитро Підручний
39. Антон Дудченко
83. Богдан Борковський
Нагадаємо, що 8 лютого відбулася перша біатлонна гонка на Олімпіаді-2026. Український квартет у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посів восьме місце.
В чоловічій індивідуальній гонці найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який фінішував на 18 місці.
Загалом на Олімпійських іграх буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого.