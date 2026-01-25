Українська правда
Календар товариських матчів клубів УПЛ. Зима-2026

Сергій Шаховець — 25 січня 2026, 20:02
ФК Динамо Київ
Календар товариських матчів клубів УПЛ. Зима-2026

Після новорічних свят клуби Української Прем'єр-ліги вийшли з відпустки та розпочали підготовку до другої частини сезону.

"Чемпіон" підготував матеріал про те, як українські команди проводитимуть навчально-тренувальні збори. Упродовж підготовки буде оновлюватися календар товариських матчів та їхні результати.

Дати зборів та спарингів команд УПЛ

КомандаДати та місце зборівКалендар та результати спарингів
ЛНЗ Черкаси10 січня – 13 лютого (Анталія, Туреччина)

17.01. Дукла (Чехія) 2:1

21.01. ЦСКА Софія (Болгарія) 0:0

25.01. Полонія (Польща) 2:0

31.01. Сараєво (Боснія і Герцеговина), Желєзнічар Сараєво (Боснія і Герцеговина)

7.02. Колос (Ковалівка)

10.02. Шахтар (Донецьк)

12.02. Рига (Латвія)

Шахтар Донецькз 14 січня (Анталія, Туреччина)

05.02. Епіцентр

10.02. ЛНЗ

Полісся Житомир15 січня – 14 лютого (Іспанія)

19.01. Легія (Польща) 0:0

23.01. Деррі Сіті (Північна Ірландія) 2:1

27.01. Стремсгорсет (Норвегія)

27.01. Ванкувер (Канада)

Динамо Київз 15 січня (Туреччина)

20.01. Корона Кельце (Польща) 0:0

25.01. Малішево (Косово) 8:1

30.01. Кауно Жальгіріс (Литва)

09.02. Іберія 1999 (Грузія)

14.02. Зімбру (Молдова)

14.02. РФШ (Латвія)

Кривбас Кривий Ріг9 січня – 13 лютого (Іспанія)

15.01. Мідтьюлланн (Данія) 0:3

19.01. Орхус (Данія) 2:4

24.01. Теджон Сітізен (Південна Корея) 3:3

Колос Ковалівка12 січня – 13 лютого (Белек, Туреччина)

21.01. Вісла Краків (Польща) 0:0

24.01. Градец-Кралове (Че

хія) 3:4

30.01. Приштина (Косово)

31.01. Локомотив Пловдів (Болгарія)

07.02. ЛНЗ Черкаси (матч №1)

07.02. ЛНЗ Черкаси (матч №2)

11.02. Діла Горі (Грузія)

11.02. Корвінул (Румунія)

Металіст 1925 Харків12 січня – 12 лютого (Іспанія)

18.01. Вольфсбергер (Австрія) 0:1

23.01. Пардубіце (Чехія) 0:1

29.01. Монреаль (Канада)

04.02. Гаммарбю (Швеція)

05.02. Сіетл Саундерз (США)

11.02. Чонбук (Південна Корея)

12.02. Молде (Норвегія)

Зоря Луганськ14 січня – 15 лютого (Белек, Туреччина)

17.01. Раднік (Сербія) 1:2

21.01. Медзь (Польща) 2:3

21:01. Сараєво (Боснія і Герцеговина) 0:0

25.01. Локомотив (Болгарія) 3:3

Карпати Львів15 січня – 14 лютого (Мурсія, Іспанія)

20.01. Теджон (Південна Корея) 1:2

22.01. Реал Мурсія (Іспанія) 3:0

28.01. Оденсе (Данія)

29.01. ІФК Вернаму (Швеція)

03.02. Суперника буде визначено пізніше

07.02. ГАІС (Швеція)

8.02. Стьярнан (Ісландія)

13.02. Тяньцзінь (Китай)

Рух Львів14 січня – 28 січня (Винники), 1 -14 лютого (Словенія)

24.01. Нива Тернопіль 5:1

28.01. Фенікс-Маріуполь

29.01. Миколаєв

Верес Рівне10 січня – 10 лютого (Туреччина)

17.01. Краковія (Польща) 1:1

22.01. Богеміанс 1905 (Чехія) 3:4

25.01. Аркадаг (Туркменістан) 2:0

26.01. Дукаджині (Косово)

02.02. Іберія 1999 (Грузія)

08.02. Кудрівка (Україна)

10.02. Відовре (Данія)

13.02. Динамо Тбілісі (Грузія)

Оболонь Київ8-16 січня (Київ), з 17 січня (Туреччина)

24.01. Ботев Пловдив (Болгарія) – скасовано

28.01. Феронікелі (Косово)

28.01. Приштина (Косово)

01.02. Ліферінг (Австрія)

05.02. Петрокуб (Молдова)

12.02. Кеге (Данія)

12.02. Пахтакор (Узбекистан)

ФК Кудрівка Кудрівказ 11 січня (Сіде, Туреччина)

16.01. Малішево (Косово) 0:2

20.01. Арда (Болгарія) 1:1

22.01. Тренчин (Словаччина) 4:0

Епіцентр Кам'янець-Подільський10-17 січня (Київ), 21 січня – 13 лютого (Анталія, Туреччина)

17.01. Колос-2 1:0

25.01. Медзь (Польща) 2:1

30.01. Фірс Вієнна (Австрія)

30.01. Фратрія (Болгарія)

05.02. Шахтар Донецьк

12.02. Пахтакор (Узбекистан)

ФК Олександрія Олександрія12 січня – 13 лютого (Туреччина)

16.01. Зіря (Азербайджан) 3:2

20.01. Шкендія (Північна Македонія) 1:1

26.01. Ллапі (Косово)

29.01. Фредерісія (Данія)

30.01. Дукаджині (Косово)

07.02. Нефтчі (Узбекистан)

08.02. Хобро (Данія)

12.02. Руставі (Грузія)

13.02. Динамо Батумі (Грузія)

СК Полтава Полтава12 січня – 6 лютого (Полтава), другий збір (Закарпаття)

31.01. ФК Тростянець

06.02. Інгулець

13.02. Буковина


Зазначимо, що матчі чемпіонату України поновляться наприкінці зими. Базова дата 17-го туру УПЛ – 21 лютого.

