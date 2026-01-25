Календар товариських матчів клубів УПЛ. Зима-2026

Після новорічних свят клуби Української Прем'єр-ліги вийшли з відпустки та розпочали підготовку до другої частини сезону.

"Чемпіон" підготував матеріал про те, як українські команди проводитимуть навчально-тренувальні збори. Упродовж підготовки буде оновлюватися календар товариських матчів та їхні результати.

Дати зборів та спарингів команд УПЛ Команда Дати та місце зборів Календар та результати спарингів ЛНЗ Черкаси 10 січня – 13 лютого (Анталія, Туреччина) 17.01. Дукла (Чехія) 2:1 21.01. ЦСКА Софія (Болгарія) 0:0 25.01. Полонія (Польща) 2:0 31.01. Сараєво (Боснія і Герцеговина), Желєзнічар Сараєво (Боснія і Герцеговина) 7.02. Колос (Ковалівка) 10.02. Шахтар (Донецьк) 12.02. Рига (Латвія) Шахтар Донецьк з 14 січня (Анталія, Туреччина) 05.02. Епіцентр 10.02. ЛНЗ Полісся Житомир 15 січня – 14 лютого (Іспанія) 19.01. Легія (Польща) 0:0 23.01. Деррі Сіті (Північна Ірландія) 2:1 27.01. Стремсгорсет (Норвегія) 27.01. Ванкувер (Канада) Динамо Київ з 15 січня (Туреччина) 20.01. Корона Кельце (Польща) 0:0 25.01. Малішево (Косово) 8:1 30.01. Кауно Жальгіріс (Литва) 09.02. Іберія 1999 (Грузія) 14.02. Зімбру (Молдова) 14.02. РФШ (Латвія) Кривбас Кривий Ріг 9 січня – 13 лютого (Іспанія) 15.01. Мідтьюлланн (Данія) 0:3 19.01. Орхус (Данія) 2:4 24.01. Теджон Сітізен (Південна Корея) 3:3 Колос Ковалівка 12 січня – 13 лютого (Белек, Туреччина) 21.01. Вісла Краків (Польща) 0:0 24.01. Градец-Кралове (Че хія) 3:4 30.01. Приштина (Косово) 31.01. Локомотив Пловдів (Болгарія) 07.02. ЛНЗ Черкаси (матч №1) 07.02. ЛНЗ Черкаси (матч №2) 11.02. Діла Горі (Грузія) 11.02. Корвінул (Румунія) Металіст 1925 Харків 12 січня – 12 лютого (Іспанія) 18.01. Вольфсбергер (Австрія) 0:1 23.01. Пардубіце (Чехія) 0:1 29.01. Монреаль (Канада) 04.02. Гаммарбю (Швеція) 05.02. Сіетл Саундерз (США) 11.02. Чонбук (Південна Корея) 12.02. Молде (Норвегія) Зоря Луганськ 14 січня – 15 лютого (Белек, Туреччина) 17.01. Раднік (Сербія) 1:2 21.01. Медзь (Польща) 2:3 21:01. Сараєво (Боснія і Герцеговина) 0:0 25.01. Локомотив (Болгарія) 3:3 Карпати Львів 15 січня – 14 лютого (Мурсія, Іспанія) 20.01. Теджон (Південна Корея) 1:2 22.01. Реал Мурсія (Іспанія) 3:0 28.01. Оденсе (Данія) 29.01. ІФК Вернаму (Швеція) 03.02. Суперника буде визначено пізніше 07.02. ГАІС (Швеція) 8.02. Стьярнан (Ісландія) 13.02. Тяньцзінь (Китай) Рух Львів 14 січня – 28 січня (Винники), 1 -14 лютого (Словенія) 24.01. Нива Тернопіль 5:1 28.01. Фенікс-Маріуполь 29.01. Миколаєв Верес Рівне 10 січня – 10 лютого (Туреччина) 17.01. Краковія (Польща) 1:1 22.01. Богеміанс 1905 (Чехія) 3:4 25.01. Аркадаг (Туркменістан) 2:0 26.01. Дукаджині (Косово) 02.02. Іберія 1999 (Грузія) 08.02. Кудрівка (Україна) 10.02. Відовре (Данія) 13.02. Динамо Тбілісі (Грузія) Оболонь Київ 8-16 січня (Київ), з 17 січня (Туреччина) 24.01. Ботев Пловдив (Болгарія) – скасовано 28.01. Феронікелі (Косово) 28.01. Приштина (Косово) 01.02. Ліферінг (Австрія) 05.02. Петрокуб (Молдова) 12.02. Кеге (Данія) 12.02. Пахтакор (Узбекистан) ФК Кудрівка Кудрівка з 11 січня (Сіде, Туреччина) 16.01. Малішево (Косово) 0:2 20.01. Арда (Болгарія) 1:1 22.01. Тренчин (Словаччина) 4:0 Епіцентр Кам'янець-Подільський 10-17 січня (Київ), 21 січня – 13 лютого (Анталія, Туреччина) 17.01. Колос-2 1:0 25.01. Медзь (Польща) 2:1 30.01. Фірс Вієнна (Австрія) 30.01. Фратрія (Болгарія) 05.02. Шахтар Донецьк 12.02. Пахтакор (Узбекистан) ФК Олександрія Олександрія 12 січня – 13 лютого (Туреччина) 16.01. Зіря (Азербайджан) 3:2 20.01. Шкендія (Північна Македонія) 1:1 26.01. Ллапі (Косово) 29.01. Фредерісія (Данія) 30.01. Дукаджині (Косово) 07.02. Нефтчі (Узбекистан) 08.02. Хобро (Данія) 12.02. Руставі (Грузія) 13.02. Динамо Батумі (Грузія) СК Полтава Полтава 12 січня – 6 лютого (Полтава), другий збір (Закарпаття) 31.01. ФК Тростянець 06.02. Інгулець 13.02. Буковина



Зазначимо, що матчі чемпіонату України поновляться наприкінці зими. Базова дата 17-го туру УПЛ – 21 лютого.