Календар товариських матчів клубів УПЛ. Зима-2026
Після новорічних свят клуби Української Прем'єр-ліги вийшли з відпустки та розпочали підготовку до другої частини сезону.
"Чемпіон" підготував матеріал про те, як українські команди проводитимуть навчально-тренувальні збори. Упродовж підготовки буде оновлюватися календар товариських матчів та їхні результати.
Дати зборів та спарингів команд УПЛ
|Команда
|Дати та місце зборів
|Календар та результати спарингів
|ЛНЗ Черкаси
|10 січня – 13 лютого (Анталія, Туреччина)
17.01. Дукла (Чехія) 2:1
21.01. ЦСКА Софія (Болгарія) 0:0
25.01. Полонія (Польща) 2:0
31.01. Сараєво (Боснія і Герцеговина), Желєзнічар Сараєво (Боснія і Герцеговина)
7.02. Колос (Ковалівка)
10.02. Шахтар (Донецьк)
12.02. Рига (Латвія)
|Шахтар Донецьк
|з 14 січня (Анталія, Туреччина)
05.02. Епіцентр
10.02. ЛНЗ
|Полісся Житомир
|15 січня – 14 лютого (Іспанія)
19.01. Легія (Польща) 0:0
23.01. Деррі Сіті (Північна Ірландія) 2:1
27.01. Стремсгорсет (Норвегія)
27.01. Ванкувер (Канада)
|Динамо Київ
|з 15 січня (Туреччина)
20.01. Корона Кельце (Польща) 0:0
25.01. Малішево (Косово) 8:1
30.01. Кауно Жальгіріс (Литва)
09.02. Іберія 1999 (Грузія)
14.02. Зімбру (Молдова)
14.02. РФШ (Латвія)
|Кривбас Кривий Ріг
|9 січня – 13 лютого (Іспанія)
15.01. Мідтьюлланн (Данія) 0:3
19.01. Орхус (Данія) 2:4
24.01. Теджон Сітізен (Південна Корея) 3:3
|Колос Ковалівка
|12 січня – 13 лютого (Белек, Туреччина)
21.01. Вісла Краків (Польща) 0:0
24.01. Градец-Кралове (Че
хія) 3:4
30.01. Приштина (Косово)
31.01. Локомотив Пловдів (Болгарія)
07.02. ЛНЗ Черкаси (матч №1)
07.02. ЛНЗ Черкаси (матч №2)
11.02. Діла Горі (Грузія)
11.02. Корвінул (Румунія)
|Металіст 1925 Харків
|12 січня – 12 лютого (Іспанія)
18.01. Вольфсбергер (Австрія) 0:1
23.01. Пардубіце (Чехія) 0:1
29.01. Монреаль (Канада)
04.02. Гаммарбю (Швеція)
05.02. Сіетл Саундерз (США)
11.02. Чонбук (Південна Корея)
12.02. Молде (Норвегія)
|Зоря Луганськ
|14 січня – 15 лютого (Белек, Туреччина)
17.01. Раднік (Сербія) 1:221.01. Медзь (Польща) 2:3
21:01. Сараєво (Боснія і Герцеговина) 0:0
25.01. Локомотив (Болгарія) 3:3
|Карпати Львів
|15 січня – 14 лютого (Мурсія, Іспанія)
20.01. Теджон (Південна Корея) 1:2
22.01. Реал Мурсія (Іспанія) 3:0
28.01. Оденсе (Данія)
29.01. ІФК Вернаму (Швеція)
03.02. Суперника буде визначено пізніше
07.02. ГАІС (Швеція)
8.02. Стьярнан (Ісландія)
13.02. Тяньцзінь (Китай)
|Рух Львів
|14 січня – 28 січня (Винники), 1 -14 лютого (Словенія)
24.01. Нива Тернопіль 5:1
28.01. Фенікс-Маріуполь
29.01. Миколаєв
|Верес Рівне
|10 січня – 10 лютого (Туреччина)
17.01. Краковія (Польща) 1:1
22.01. Богеміанс 1905 (Чехія) 3:4
25.01. Аркадаг (Туркменістан) 2:0
26.01. Дукаджині (Косово)
02.02. Іберія 1999 (Грузія)
08.02. Кудрівка (Україна)
10.02. Відовре (Данія)
13.02. Динамо Тбілісі (Грузія)
|Оболонь Київ
|8-16 січня (Київ), з 17 січня (Туреччина)
24.01. Ботев Пловдив (Болгарія) – скасовано
28.01. Феронікелі (Косово)
28.01. Приштина (Косово)
01.02. Ліферінг (Австрія)
05.02. Петрокуб (Молдова)
12.02. Кеге (Данія)
12.02. Пахтакор (Узбекистан)
|ФК Кудрівка Кудрівка
|з 11 січня (Сіде, Туреччина)
16.01. Малішево (Косово) 0:2
20.01. Арда (Болгарія) 1:1
22.01. Тренчин (Словаччина) 4:0
|Епіцентр Кам'янець-Подільський
|10-17 січня (Київ), 21 січня – 13 лютого (Анталія, Туреччина)
17.01. Колос-2 1:0
25.01. Медзь (Польща) 2:1
30.01. Фірс Вієнна (Австрія)
30.01. Фратрія (Болгарія)
05.02. Шахтар Донецьк
12.02. Пахтакор (Узбекистан)
|ФК Олександрія Олександрія
|12 січня – 13 лютого (Туреччина)
16.01. Зіря (Азербайджан) 3:2
20.01. Шкендія (Північна Македонія) 1:1
26.01. Ллапі (Косово)
29.01. Фредерісія (Данія)
30.01. Дукаджині (Косово)
07.02. Нефтчі (Узбекистан)
08.02. Хобро (Данія)
12.02. Руставі (Грузія)
13.02. Динамо Батумі (Грузія)
|СК Полтава Полтава
|12 січня – 6 лютого (Полтава), другий збір (Закарпаття)
31.01. ФК Тростянець
06.02. Інгулець
13.02. Буковина
Зазначимо, що матчі чемпіонату України поновляться наприкінці зими. Базова дата 17-го туру УПЛ – 21 лютого.