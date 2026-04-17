На полі була зовсім інша гра, ніж із Металістом 1925: Редушко – про перемогу над Зорею

Півзахисник київського Динамо Богдан Редушко поділився думками після перемоги над луганською Зорею у домашньому матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

На питання, чи тренував він раніше гол боковими ножицями у команді, Редушко відповів ствердно.

"Тренуємо. У мене схожий гол був десь рік тому, і добре, що цього разу теж вдалося забити".

За словами футболіста, команда відчувала хвилювання через швидко пропущений м'яч, але проаналізувала попередні помилки у матчах з Карпатами у 22 турі УПЛ (0:1 – поразка киян) та Металістом 1925 (0:1 – поразка Динамо) у 23 турі й розуміла, як будувати атаки.

"Було хвилювання, тому що знову швидко пропустили м'яч. Але це зовсім інша гра. Ми проаналізували матч із Карпатами й вже знали, як далі атакувати. Ви самі бачили, ми багато атакували, було дуже багато кутових. Не забили з кутового, але добре працювали фланги, як тренер і наголошував перед грою. Тому й на полі була зовсім інша гра, ніж із Металістом 1925".

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, Динамо у 24 туру УПЛ обіграло Зорю з рахунком 3:1 завдяки голам Матвія Пономаренка, Володимира Бражка та Богдана Редушка. Ця перемога дозволила киянам перервати двоматчеву серію поразок та з 44 очками закріпитися на четвертому місці в турнірній таблиці. Луганська команда наразі має в активі 32 бали та розташовується на дев'ятій позиції.

Наступну гру "біло-сині" проведуть у межах півфіналу Кубку України проти Буковини. Зустріч запланована на 21 квітня о 18:00 (за київським часом).