Дубінчак: Позитивні емоції нам зараз дуже потрібні

Захисник Динамо Київ Владислав Дубінчак поділився враженнями від вольової перемоги над Зорею в матчі УПЛ.

Слова гравця наводить пресслужба чемпіонів України.

"Позитивні емоції, ми виграли. Я радий повернутися, бо не грав упродовж такого довгого періоду. Звісно, пропущений гол нас знітив, тому що ми виходили з одним планом на гру, а коли пропускаєш гол, то він змінюється. Тому ми адаптувалися до того, що відбувається на полі. Не завжди виходило одразу зорієнтуватися, тому нам треба було трохи більше часу на це.

Дуже важлива перемога, особливо перед кубковим матчем. Позитивні емоції нам зараз дуже потрібні. Будемо старатися перемогти Буковину та вийти у фінал Кубка", – заявив Дубінчак.