ЛНЗ розписав мирову з ЦСКА, Зоря зіграла внічию із Сараєво: результати спарингів українських клубів

У середу, 21 січня, українські клуби провели перші товариські матчі в межах підготовки до весняної частини сезону.

Зоря знову зазнала поразки у спарингу, на цей раз від польської Медзі. За луганський клуб відзначились Юрій Борис та Крістофер Нваезе. У другій грі дня підопічні Віктора Скрипника зіграли внічию із боснівським Сараєво.

Ковалівський Колос розписав безгольову нічию з краківською Віслою у своєму першому поєдинку на зборах в Туреччині. Також внічию звів свій матч лідер чемпіонату України – черкаський ЛНЗ, який зустрівся з ЦСКА Софія.

Товариські матчі

21 січня

Зоря (Україна) – Медзь (Легниця, Польща) 2:3 (1:1)

Колос (Україна) – Вісла (Краків, Польща) 0:0

Зоря (Україна) – Сараєво (Сараєво, Боснія і Герцеговина) 0:0

ЛНЗ (Україна) – ЦСКА (Софія, Болгарія) 0:0

Нагадаємо, напередодні свій перший матч на зборах зіграло київське Динамо. "Біло-сині" звели внічию гру з польською Короною.