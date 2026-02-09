Українська правда
Динамо з голом Діалло здолало Кудрівку: результати спарингів клубів УПЛ

Микола Літвінов — 9 лютого 2026, 13:21
Динамо з голом Діалло здолало Кудрівку: результати спарингів клубів УПЛ
У понеділок, 9 лютого, заплановано низка товариських матчів за участю українських клубів елітного дивізіону.

Київське Динамо здобуло вольову перемогу над Кудрівкою. Пропустивши швидкий гол від Морозка на старті поєдинку, "біло-сині" зуміли переломити хід зустрічі у другому таймі завдяки влучним ударам Михайленка та Діалло.

Другий спаринг Динамо проведе проти Іберії 1999 о 16:00. Зазначимо, що ці товариські зустічі кияни проводять у закритому режимі.

Також о 15:00 луганська Зоря гратиме з грузинсьною Гагрою.

Клубні товариські матчі,
9 лютого

Динамо Київ – Кудрівка 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Морозко, 1:1 – 56 Михайленко, 2:1 – 72 Діалло

Нагадаємо, нещодавно Кудрівку покинув вихованець Динамо та колишній гравець Дніпра-1 Дмитро Коркішко.

Динамо Київ

