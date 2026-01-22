Прикра поразка Вереса, розгромні перемоги Карпат і Кудрівки: результати спарингів українських клубів на зборах

У четвер, 22 січня, українські клуби провели ряд контрольних ігор у рамках підготовки до другої частини сезону-2025/26.

Рівненський Верес у бойовому матчі зазнав прикрої поразки від чеського Богеміанса 3:4. Команда Олега Шандрука розгубила перевагу із 3:0 у другому таймі.

Натомість Кудрівка святкувала розгромну перемогу над словацьким Тренчином.

Також перемогу здобули львівські Карпати. "Леви" розтрощили іспанський клуб Реал Мурсія В. Фран Фернандес виставив на обидва тайми два різні склади, давши ігровий тонус усім, хто був у його розташуванні. Це перша звитяга "зелено-білих" на зборах в Іспанії.

Товариські матчі, 22 січня

Верес – Богеміанс 3:4

Голи: Вондра, 17 (авт.), Шарай, 42, Айдін, 49 – Коварджік, 78, Смрж, 79, 90, Дрхал, 83

Кудрівка – Тренчин 4:0

Голи: Козак, 6, Сердюк, 30, Світюха, 50, Морозко, 63

Карпати – Реал Мурсія В 3:0

Голи: Мірошниченко, 39, Шах, 64, Костенко, 88

Напередодні Колос та ЛНЗ розписали нульові мирові, а Зоря провела 21 січня одразу два матчі. У першому поєдинку "мужики" програли польському клубу Медзь, а у другій грі зіграли "суху" нічию із боснійським Сараєво.