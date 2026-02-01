Оболонь зіграла внічию з австрійським Ліферінгом на зборах в Туреччині

Київська Оболонь на навчально-тренувальному зборі в Туреччині провела спаринг проти австрійського клубу Ліферінг. Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1.

Представник другого за силою дивізіону Австрії першим відкрив рахунок у поєдинку. Футболісти Оболоні ще до перерви зуміли відновити паритет. На 32-й хвилині матчу гол забив Тарас Лях. 20-річний нападник головою замкнув навіс з лівого флангу.

Друга половина зустрічі завершилася без забитих голів.

Товариський матч, 1 лютого

Оболонь (Україна) – Ліферінг (Австрія) 1:1 (1:1)

Голи: 0:1, 1:1 – 32 Лях

Нагадаємо, що у двох попередніх матчах на зборах у Туреччині Оболонь перемогла Приштину з рахунком 2:1, а в іншому зіграла внічию з Фіронікелі.