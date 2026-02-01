Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Оболонь зіграла внічию з австрійським Ліферінгом на зборах в Туреччині

Сергій Шаховець — 1 лютого 2026, 18:44
Оболонь зіграла внічию з австрійським Ліферінгом на зборах в Туреччині
Руслан Черненко
ФК Оболонь

Київська Оболонь на навчально-тренувальному зборі в Туреччині провела спаринг проти австрійського клубу Ліферінг. Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1.

Представник другого за силою дивізіону Австрії першим відкрив рахунок у поєдинку. Футболісти Оболоні ще до перерви зуміли відновити паритет. На 32-й хвилині матчу гол забив Тарас Лях. 20-річний нападник головою замкнув навіс з лівого флангу.

Друга половина зустрічі завершилася без забитих голів.

Товариський матч, 1 лютого

Оболонь (Україна) – Ліферінг (Австрія) 1:1 (1:1)

Голи: 0:1, 1:1 – 32 Лях

Нагадаємо, що у двох попередніх матчах на зборах у Туреччині Оболонь перемогла Приштину з рахунком 2:1, а в іншому зіграла внічию з Фіронікелі.

Оболонь спаринг товариський матч

Оболонь

Перемога Оболоні та поразки Руха і Карпат: результати спарингів українських команд
Оболонь попрощалася з основним захисником команди
Оболонь підписала чергового зимового новачка з Інгульця
Злива у Туреччині: Оболонь скасувала свій перший спаринг на зборах
Оболонь підсилилася захисником Інгульця – ЗМІ

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік