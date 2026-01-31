СК Полтава скасувала перший контрольний матч на зимових зборах
Футбольний клуб СК Полтава заявив про неможливість проведення запланованого спарингу проти Тростянця через сукупність технічних та погодних причин.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зустріч мала відбутися 31 січня о 14:30, проте в останній момент тренерські штаби обох команд вирішили відмовитися від гри.
Головною перешкодою став крижаний дощ, який триває на Полтавщині вже добу і зробив газон небезпечним для футболістів.
Поєдинок спочатку планували провести на стадіоні "Молодіжний" у Полтаві, але через пошкодження арени внаслідок війни місце зустрічі змінили на Кременчук. Проте негода завадила провести матч і на резервному полі.
Нагадаємо, що СК Полтава найближчим часом підсилиться двома українськими півзахисниками Валерієм Садом та Олександром Пятовим.