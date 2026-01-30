Динамо на зборах програло чемпіону Литви, нічийні результати Кудрівки та Епіцентра

У п'ятницю, 30 січня, заплановано 4 товариських матчі за участю представників УПЛ на тренувальних зборах в межах підготовки до другої частини сезону.

Так, Динамо в Туреччині поступилося чемпіону Литви Кауно Жальгірісу. Єдиний гол було забито за дві хвилини до завершення основного часу – у воротах киян відзначився Черних.

Водночас Епіцентр розписав "суху" нічию з австрійським клубом Ферст, а Кудрівка зіграла безгольову нічию з косовським Лапі.

Пізніше також відбудеться контрольний матч між Колосом та Приштиною.

Товариські матчі, 30 січня

Динамо (Україна) – Кауно Жальгіріс (Литва) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 88 Черних

Епіцентр (Україна) – Ферст (Австрія) 0:0

Кудрівка (Україна) – Лапі (Косово)

Колос – Приштина

Нагадаємо, вчора, 29 січня, Зоря розгромила Рапід, а Металіст 1925 розібрався з командою МЛС.