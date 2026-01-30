Динамо на зборах програло чемпіону Литви, нічийні результати Кудрівки та Епіцентра
У п'ятницю, 30 січня, заплановано 4 товариських матчі за участю представників УПЛ на тренувальних зборах в межах підготовки до другої частини сезону.
Так, Динамо в Туреччині поступилося чемпіону Литви Кауно Жальгірісу. Єдиний гол було забито за дві хвилини до завершення основного часу – у воротах киян відзначився Черних.
Водночас Епіцентр розписав "суху" нічию з австрійським клубом Ферст, а Кудрівка зіграла безгольову нічию з косовським Лапі.
Пізніше також відбудеться контрольний матч між Колосом та Приштиною.
Товариські матчі, 30 січня
Динамо (Україна) – Кауно Жальгіріс (Литва) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 88 Черних
Епіцентр (Україна) – Ферст (Австрія) 0:0
Кудрівка (Україна) – Лапі (Косово)
- Колос – Приштина
Нагадаємо, вчора, 29 січня, Зоря розгромила Рапід, а Металіст 1925 розібрався з командою МЛС.