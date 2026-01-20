Українська правда
Олександрія обмінялася голами у матчі зі Шкендією

Катерина Лисянська — 20 січня 2026, 19:57
УПЛ

Олександрія провела контрольний поєдинок на закордонному зборі у Туреччині проти північномакедонського клубу Шкендії.

Рахунок відкрила команда з Північної Македонії. На 33-й хвилині відзначився албанський легіонер клубу Арбін Зейнуляй.

Український клуб зрівняв рахунок на початку другого тайму. Гол на свій рахунок записав Жонатан.

Товариський матч, 20 січня, Туреччина

Олександрія (Україна) Шкендія (Північна Македонія) 1:1

Голи: 0:1 – 33 Зейнуляй, 1:1 – 47 Жонатан.

Наступним суперником Олександрії на зимових зборах стане косовський Ллапі. Зустріч команд запланована на 26 січня.

Нагадаємо, що український півзахисник та колишній капітан Олександрії Кирило Ковалець продовжить кар'єру в Епіцентрі.

