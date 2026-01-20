Олександрія обмінялася голами у матчі зі Шкендією

Олександрія провела контрольний поєдинок на закордонному зборі у Туреччині проти північномакедонського клубу Шкендії.

Рахунок відкрила команда з Північної Македонії. На 33-й хвилині відзначився албанський легіонер клубу Арбін Зейнуляй.

Український клуб зрівняв рахунок на початку другого тайму. Гол на свій рахунок записав Жонатан.

Товариський матч, 20 січня, Туреччина

Олександрія (Україна) – Шкендія (Північна Македонія) 1:1

Голи: 0:1 – 33 Зейнуляй, 1:1 – 47 Жонатан.

Наступним суперником Олександрії на зимових зборах стане косовський Ллапі. Зустріч команд запланована на 26 січня.

Нагадаємо, що український півзахисник та колишній капітан Олександрії Кирило Ковалець продовжить кар'єру в Епіцентрі.