Оболонь зіграла внічию з триразовим чемпіоном Косова: результати спарингів українських команд

Сергій Шаховець — 28 січня 2026, 15:20
У середу, 28 січня, заплановано чотири спаринги українських клубів на навчально-тренувальних зборах.

Київська Оболонь у першому матчі зустрілася з триразовим чемпіоном Косова Фіронікелі, який нині виступає у другому дивізіоні.

Матч завершився бойовою нічиєю. На гол "пивовара" Сергія Суханова на 21-й хвилині гри, "гірники" відповіли влучним пострілом у другому таймі.

Сьогодні Оболонь зіграє ще один товариський матч. Суперником киян буде Приштина із Косова. Крім того, Рух зустрінеться з представником Першої ліги Фенікс-Маріуполь, а Карпати проведуть гру з данським Оденсе.

Товариські матчі, 28 січня

Оболонь (Україна) – Фіронікелі (Косово) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Суханов, 1:1 – 67

Рух (Україна) – Фенікс-Маріуполь (Україна)

Оболонь (Україна) – Приштина (Косово)

Карпати (Україна) – Оденсе (Данія)

Нагадаємо, що 27 січня житомирське Полісся здобуло дві перемоги на зборах в Іспанії. В одному з поєдинків у складі "вовків" взяв участь Олександр Усик.

Оболонь Рух Львів спаринг товариський матч Карпати Львів

спаринг

