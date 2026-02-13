Українська правда
Шахтар у гольовій перестрілці переміг Ділу: результати спарингів за участю клубів УПЛ

Сергій Шаховець — 13 лютого 2026, 15:35
ФК Шахтар

3 лютого відбудеться низка контрольних матчів за участю клубів УПЛ, які готуються до другої частини сезону.

У першому спарингу аутсайдер чемпіонату СК Полтава мінімально поступився першоліговій Буковині. Долю поєдинку вирішив автогол захисника полтавців Веремієнка.

Донецький Шахтар у результативному матчі переміг грузинську Ділу. Суперники забили на двох п'ять голів. "Гірники" вирвали перемогу завдяки результативним ударам Ізакі, Сметани і Траоре.

Також сьогодні відбудуться матчі за участю Карпат, Вереса, Олександрії, Зорі, Кудрівки та Руху.

Товариські матчі з футболу
13 лютого

СК Полтава – Буковина 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 3 Веремієнко (автогол)

Шахтар – Діла (Грузія) 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Ізакі, 2:0 –10 Сметана, 2:1 – 55 Фуллер, 2:2 – 61 Шеклідзе (пенальті), 3:2 – 54 Траоре

Карпати – Тяньцзінь Цзіньмень Тайгер (Китай)

Верес – Динамо Тбілісі (Грузія)

Олександрія – Динамо Батумі (Грузія)

Зоря – Ауда (Латвія)

Кудрівка – Опава (Чехія)

Рух – Бріньє (Словенія)

Шахтар – Руставі (Грузія)

Нагадаємо, що 12 лютого на зборах відбулося вісім матчів за участю українських команд. 17 тур УПЛ стартує 20 лютого поєдинком між Вересом та Полтавою. 

