Друга перемога Олександрії, поразки Вереса та Кудрівки: результати спарингів українських клубів

У понеділок, 26 січня, відбулося три контрольні матчі за участю українських клубів.

Олександрія на зборах в Туреччині здобула другу перемогу. Срібний призер УПЛ здолав клуб Ллапі з Косова з рахунком 3:1.

За українську команду забивали Денис Шостак та бразилець Матеус Амарал. Ще один м'яч у власні ворота зрізав футболіст Ллапі.

А от дві інші команди УПЛ поступилися у спарингах. Кудрівка програла Фредерісії (1:2). За команду Василя Баранова відзначився нападник Овусу. Поєдинок за участю Вереса та Дукаджині (0:1) завершився на користь команди з Косова.

Товариські матчі, 26 січня

Кудрівка (Україна) – Фредерісія (Данія) 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 8 Овусу, 1:1 – 32 Етім, 1:2 – 71 Хулдаль

Верес (Україна) – Дукаджині (Косово) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 39 Зульфі

Олександрія (Україна) – Ллапі (Косово) 3:1

Голи: Шостак, Матеус, автогол

Нагадаємо, що Олександрія розпочала збори перемогою над азербайджанським клубом Зіра (3:2).

Раніше повідомлялося про інтерес Олександрії до бразильського півзахисника Крузейро Жозефера.