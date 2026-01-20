Невдалий початок 2026 року: Карпати програли віцечемпіону Південної Кореї

Львівські Карпати провели перший контрольний матч на зборах в Іспанії. Підопічні Франа Фернандеса мінімально поступилися південнокорейському Теджону з рахунком 1:2.

Львів'яни першими відкрили рахунок на 9-й хвилині матчу після удару Ярослава Карабіна. Форвард отримав ювелірний пас від Федора та пробив повз голкіпера.

У середині першого тайму Теджон відновив паритет у зустрічі. На 84-й хвилині поєдинку "леви" пропустили другий гол.

У підсумку Карпати програли Теджону в дебютному матчі іспанського фахівця Франа Фернандеса.

Товариський матч, 20 січня

Карпати – Теджон 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 9 Карабін, 1:1 – 26, 1:2 – 84

Нагадаємо, що в межах тренувального збору Карпати зіграють вісім спарингів. Наступний матч відбудеться 22 січня. Суперником львів'ян буде Реал Мурсія Б. Початок матчу о 12:00 за Києвом.