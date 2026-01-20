Українська правда
Нулі у спарингу з поляками: Динамо зіграло внічию у першому матчі 2026 року

Катерина Лисянська — 20 січня 2026, 18:53
ФК Динамо Київ

Київське Динамо продовжує підготовку до весняної частини сезону, провівши контрольний поєдинок на зимових зборах із Короною.

Поєдинок закінчився з рахунком 0:0.

У грі можливість проявити себе отримали юні воротар Денис Ігнатенко, захисник Максим Коробов, який закривав правий фланг, а також нападник Владислав Герич. У другому таймі на полі з'явилися В'ячеслав Суркіс, Кирило Осипенко та Самба Діалло.

Товариський матч, 20 січня, Туреччина

Динамо (Україна) Корона (Польща) 0:0

Нагадаємо, що вихованець київського Динамо Денис Костишин став гравцем новоствореного американського клубу АК Бойсе.

Раніше Кудрівка зіграла внічию також в межах навчально-тренувального збору в Туреччині з болгарським клубом Арда (1:1).

Динамо Київ

