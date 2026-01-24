Рух з хеттриком Фаала розгромив Ниву, Колос не зміг втримати перевагу у три м'ячі: результати спарингів українських клубів

У суботу, 24 січня, українські клуби провели ряд контрольних ігор у рамках підготовки до другої частини сезону-2025/26.

Кривбас у 120-хвилинному поєдинку розписав результативну нічию зі срібним призером чемпіонату Південної Кореї – Теджон Сітізен. Поєдинок пройшов у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин.

Рух у спарингу у Винниках обіграв першолігову тернопільську Ниву. Хеттриком у матчі відзначився Бабукар Фаал, ще по голу в активі Тутті та Притули.

Колос у матчі проти чеського Градец Кралове видав вражаючий старт зустрічі, забезпечивши собі перевагу у три м'ячі. Однак у другій половині гри суперник зміг організувати неймовірний камбек, забивши чотири голи.

Товариські матчі

24 січня

Кривбас (Україна) – Теджон Сітізен (Теджон, Південна Корея) 3:3 (2:0, 0:3, 0:0)

Голи: 1:0 – 7 Парако 2:0 – 16 Мендоза, 2:1 – 39 Вілівальд (автогол), 2:2 – 49 Людвігсон, 2:3 – 59 Олівейра, 3:3 – 110 Мулик

Рух (Львів) – Нива (Тернопіль) 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 37 Тутті, 2:0 – 38 Притула, 3:0 – 50 Фаал (пен), 4:0 – 51 Фаал, 4:1 – 62 Напуда, 5:1 – 69 Фалл

Колос (Україна) – Градець-Кралове (Чехія) 3:4 (2:0)

Голи: 1:0 – 20 Климчук, 2:0 – 37 Гагнідзе, 3:0 – 56 Безручук, 3:1 – 60 Кучера, 3:2 – 64 Мігалик, 3:3 – 71 Годек, 4:3 – 83 Петрашек

Напередодні Кривбас зазнав поразки від лідера чемпіонату Данії.