Динамо знищило бронзового призера чемпіонату Косова на зборах в Туреччині

У неділю, 25 січня, київське Динамо в межах навчально-тренувального збору Туреччині провело другий спаринг. Суперником "біло-синіх" був клуб Малішева з Косово.

Поєдинок за домовленістю складався з чотирьох таймів по 30 хвилин. Суперник киян першим відкрив рахунок у дебюті матчу. Голом відзначився македонський форвард Джемал Ібіші.

Підопічні Ігоря Костюка швидко відновили паритет та вийшли вперед. Дубль на рахунку Владислава Кабаєва.

Згодом гравці Динамо Огундана, Буяльський та Герич збільшили перевагу до 5:1.

Довершили розгром Герреро, Осипенко та Піхальонок, який ударом з пенальті поставив фінальну крапку в поєдинку.

Товариський матч, 25 січня, Туреччина

Динамо (Україна) – Малішева (Косово) 8:1

Голи: 0:1 – 4 Ібіші, 1:1 – 10 Кабаєв, 2:1 – 41 Кабаєв, 3:1 – 46 Огундана, 4:1 – 73 Буяльський, 5:1 – 80 Герич, 6:1 – 107 Герреро, 7:1 – 110 Осипенко, 8:1 – 120 Піхальонок (з пен.)

Наступний товариський матч на зборах в Туреччині Динамо зіграє 30 січня проти литовського Кауно Жальгіріса.

Раніше повідомлялося, що Динамо зацікавлене у підписанні форварда польської Ягеллонії Афіміко Пулулу.