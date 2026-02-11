Перемоги Колоса та Руха, нічия Металіста 1925: результати спарингів за участю українських клубів

Сьогодні, 11 лютого, відбудеться низка контрольних матчів за участю клубів УПЛ, які продовжують підготовку до другої частини сезону.

Зокрема, Колос з рахунком 2:1 переграв румунський Корвінул. Пізніше команда з Ковалівки проведе ще один спаринг.

Водночас Рух здобув перемогу над словенським ФК Радомлє, а Металіст 1925 зіграв унічию з представником Південної Кореї – ФК Чонбук. Голом за харківський клуб відзначився італійський новачок Кауан Баптістелла.

Товариські матчі з футболу

11 лютого

Колос – Корвінул 2:1

Голи: Гусол, Тахірі

Рух – Радомлє 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 28 Нвога, 1:1 – 31 Невес (пен), 2:1 – 54 Рейляну

Металіст 1925 – Чонбук 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Баптістелла, 1:1 – 65 Твумасі

Колос – Мурас Юнайтед

Нагадаємо, вчора, 10 лютого, Полісся в результативному спарингу переграло Гранаду, а Шахтар програв ЛНЗ.