Зоря розгромила Рапід: результати спарингів українських команд

У четвер, 29 січня, заплановано п'ять товариських матчів за участю представників УПЛ на тренувальних зборах.

Луганська Зоря зустрічалася із клубом Рапід Відень ІІ, який представляє другий за силою дивізіону чемпіонату Австрії.

На початку поєдинку суперники обмінялися голами. Однак ще до перерви підопічні Віктора Скрипника вийшли вперед. У другому таймі футболісти Зорі забили ще три м'ячі та зняли усі питання про переможця. Варто відзначити панамського новачка луганців Варлея, який оформив хеттрик.

У другому матчі Олександрія та данська Фредерісія не визначили переможця, розписавши нульову нічию.

Сьогодні також заплановані спаринги Руху з аматорським Миколаївом, Металіста 1925 з канадським Монреалем та Карпат з Вернаму.

Товариські матчі, 29 січня

Зоря (Україна) – Рапід II (Австрія) 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 1 Верлей, 1:1 – 14, 2:1 – 42 Верлей, 3:1 – 53 Верлей, 4:1 – 61 Будківський, 5:1 – 79 Ярошенко

Олександрія (Україна) – Фредерісія (Данія) 0:0 (0:0)

Рух (Україна) – Миколаїв (Україна)

Металіст 1925 (Україна) – Монреаль (Канада)

Карпати (Україна) – Вернаму (Швеція)

Нагадаємо, що 28 січня київська Оболонь перемогла Фіронікелі з Косова та зіграла внічию з Приштиною, а львівські Рух та Карпати зазнали поразок.