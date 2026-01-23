Металіст 1925 зазнав другої поспіль поразки на тренувальних зборах в Іспанії

У п'ятницю, 23 січня, Металіст 1925 провів свій другий контрольний матч на тренувальних зборах в Іспанії.

Команда Младена Бартуловича мінімально поступилася чеському Пардубіце.

Єдиним голом на 22-й хвилині відзначився Нослін. Під перерву чеський клуб залишився у меншості, однак харківський колектив все одно не зміг відігратися.

Це вже друга поразка Металіста 1925 в межах збору, напередодні харків'яни поступилися австрійському Вольфсбергеру. Наступний матч представник УПЛ проведе проти канадського Монреаля, поєдинок запланований на 29 січня.

Контрольний матч з футболу

Металіст 1925 – Пардубіце 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 22 Нослін

Вилучення: 45 – Шмек (Пардубіце)

Напередодні стало відомо, що Металіст 1925 хоче підписати голкіпера Маккабі з Хайфи Георгія Єрмакова.