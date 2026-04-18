Моя помилка: Шовковський пояснив провал з Динамо на старті сезону

Олександр Булава — 18 квітня 2026, 15:45
Екстренер київського Динамо Олександр Шовковський вважає, що команда від його керівництва не змогла оговтатися після вильоту з Ліги чемпіонів у кваліфікації, після чого розпочався провал у чемпіонаті України.

Про це фахівець розповів в Інстаграм.

"На жаль, ми не змогли швидко вийти з розчарування від невиходу в Лігу чемпіонів, і в цьому теж була моя помилка. Ми повинні швидко відходити як від гучних перемог, так і від поразок", – відповів тренер на запитання підписника.

На переконання легендарного представника київського Динамо, повернення клубу на колишній рівень можливе лише після завершення повномасштабної війни з Росією.

"Спершу треба закінчити війну і вже потім створити умови, щоб в Україну бажали їхати високого рівня гравці, розвивати дитячо-юнацький футбол і державні програми підтримки", – розповів Шовковський.

Нагадаємо, що Олександр Шовковський був звільнений наприкінці осені 2025 року з посади головного тренера Динамо. Нещодавно він зізнавався, що залишається дотичним до клубу.

Дубінчак: Позитивні емоції нам зараз дуже потрібні
Ми надломилися: Буяльський назвав найскладніший період у сезоні для Динамо
На полі була зовсім інша гра, ніж із Металістом 1925: Редушко – про перемогу над Зорею
Динамо зіграє проти Шахтаря: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 26 туру
Знаходимось у процесі становлення: Костюк – про перемогу над Зорею

