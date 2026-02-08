Верес мінімально здолав Кудрівку: результати усіх матчів клубів УПЛ на зборах

У неділю, 8 лютого, заплановані три контрольні матчі клубів УПЛ на тренувальних зборах.

У першому поєдинку рівненський Верес мінімально переграв Кудрівку. Єдиний та переможний гол рівнян забив Сміян.

Товариські матчі

8 лютого

Верес – Кудрівка 1:0 (0:0)

Гол: Сміян, 80

Карпати – Стьярнан (13:00)

Олександрія – Хобро (16:00)

Нагадаємо, що 7 лютого відбулось аж всім ігор представників Української Прем'єр-ліги на зимових зборах.

Друга частина УПЛ-2025/26 відновиться вже 20 лютого, коли Верес прийме Полтаву (старт о 15:30 за Києвом).