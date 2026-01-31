ЛНЗ переміг Сараєво в товариському матчі: розклад спарингів клубів УПЛ

У суботу, 31 січня, відбувся перший товариський матч за участю клубу УПЛ, в якому ЛНЗ переміг Сараєво.

Гра завершилась із рахунком 2:1 на користь підопічних Пономарьова – голами за український клуб відзначились Пасіч та Кузик.

Товариські матчі

31 січня

ЛНЗ – Сараєво 2:1 (0:0)

Також сьогодні свої матчі зіграють Кудрівка та Колос – суперниками будуть Полонія та Локомотив Пловдів відповідно. На ЛНЗ також очікує другий поєдинок за день, а суперником стане Железнічар.

Розклад товариських матчів клубів УПЛ на 31 січня

15:00 ЛНЗ – Железнічар

15:15 Кудрівка – Полонія

16:00 Колос – Локомотив Пловдів

Зауважимо, що також на 31 січня свій спаринг планувала Полтава, але гру з Тростянцем довелось скасувати через погодні умови.