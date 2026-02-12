Бойова нічия Оболоні, ЛНЗ програв Ризі: результати спарингів клубів УПЛ на зборах
У четвер, 12 лютого, заплановано чимало матчів клубів Української Прем'єр-ліги на тренувальних зборах.
У перших поєдинках черкаський ЛНЗ програв латвійській Ризі, тоді як київська Оболонь розписала бойову нічию з Кеге з Данії.
ЛНЗ – Рига 1:3
Оболонь – Кеге 3:3
Голи: Устименко, 38, Теслюк, 61, 65 – Ромер, 7, Томсен, 57, Муді, 88
Епіцентр – Пахтакор 2:0
Голи: Себеріо, 40 ...
Кривбас – Согндал 2:1
Голи: Джонс, 23, Мендоза, 90
Зоря – Атаспор (14:00)
Олександрія – Руставі (15:00)
Оболонь – Пахтакор (16:00)
Металіст 1925 – Мольде (17:00)
Нагадаємо, що 11 лютого відбулись ще чотири поєдинки українських клубів у міжсезонній підготовці до відновлення УПЛ-2025/26. Друга частина розіграшу першості розпочнеться у п'ятницю, 20 лютого, грою рівненського Вереса проти Полтави (старт о 15:30). Також у цей день о 18:00 Динамо Київ прийме Рух.