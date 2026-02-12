Бойова нічия Оболоні, ЛНЗ програв Ризі: результати спарингів клубів УПЛ на зборах

У четвер, 12 лютого, заплановано чимало матчів клубів Української Прем'єр-ліги на тренувальних зборах.

У перших поєдинках черкаський ЛНЗ програв латвійській Ризі, тоді як київська Оболонь розписала бойову нічию з Кеге з Данії.

Товариські матчі

12 лютого

ЛНЗ – Рига 1:3

Оболонь – Кеге 3:3

Голи: Устименко, 38, Теслюк, 61, 65 – Ромер, 7, Томсен, 57, Муді, 88

Епіцентр – Пахтакор 2:0

Голи: Себеріо, 40 ...

Кривбас – Согндал 2:1

Голи: Джонс, 23, Мендоза, 90

Зоря – Атаспор (14:00)

Олександрія – Руставі (15:00)

Оболонь – Пахтакор (16:00)

Металіст 1925 – Мольде (17:00)

Нагадаємо, що 11 лютого відбулись ще чотири поєдинки українських клубів у міжсезонній підготовці до відновлення УПЛ-2025/26. Друга частина розіграшу першості розпочнеться у п'ятницю, 20 лютого, грою рівненського Вереса проти Полтави (старт о 15:30). Також у цей день о 18:00 Динамо Київ прийме Рух.