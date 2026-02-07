ЛНЗ двічі за день переграв Колос, Шахтар забив 7 голів Динамо Тбілісі: результати спарингів клубів УПЛ
У суботу, 7 лютого, заплановано вісім товариських матчів за участю українських клубів елітного дивізіону.
У першому спарингу зійшлися два представники УПЛ – Колос та ЛНЗ. "Фіолетові" забили переможний гол на 25-й хвилині зустрічі після влучного удару Путрі, який скористався пасом Беннета. У цьому матчі дебютував новачок ЛНЗ Абдул Авуду.
Двох поразок за день зазнав Рух, який спочатку поступився словенському Триглаву, а пізніше програв хорватському Рудешу. Водночас Шахтар з непристойним рахунком розгромив Динамо Тбілісі, забивши у ворота суперника 7 голів.
Вдруге за день переміг і ЛНЗ, який знову обіграв Колос – цього разу 2:1, Кривбас зіграв унічию з латвійським ФК Лієпая, Карпати програли представнику шведської першості ФК ГАІС, а Олександрія поступилася Нефтчі Фергана.
Колос – ЛНЗ 0:1 (0:1)
Гол: 1:0 – 25 Путря
Рух – Триглав 1:4
Карпати – ГАІС 0:1
Рух – Рудеш 0:2
Олександрія – Нефтчі Фергана 1:2
Шахтар – Динамо Тбілісі 7:2
Колос – ЛНЗ 1:2
Кривбас – Лієпая 1:1
Зазначимо, що черкаський ЛНЗ ще не програвав на зборах у Туреччині. Підопічні Віталія Пономарьова здобули п'ять перемог, а ще один спаринг завершили внічию.
Напередодні житомирське Полісся розгромило шведський Гаккен, а Полтава перемогла Інгулець.