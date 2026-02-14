Динамо з голом Ярмоленка перемогло Зімбру: результати спарингів за участю клубів УПЛ

У суботу, 14 лютого, українські клуби проведуть низку товариських матчів в межах тренувальних зборів.

Київське Динамо у результативному матчі з вісьмома голами перемогло молдавський Зімбру. У "біло-синіх" дублем відзначився Віталій Буяльський, а ще по одному м'ячу забили Андрій Ярмоленко, Микола Михайленко та панамець Герреро реалізував пенальті.

Також сьогодні підопічні Ігоря Костюка проведуть другий матч. Суперником киян буде латвійський РФШ.

Житомирське Полісся проведе спаринги з канадським Торонто та чеським Брно, а Рух у Словенії зустрінеться з Олімпією Любляна.

Товариські матчі з футболу

14 лютого

Динамо – Зімбру (Молдова) 5:3 (2:2)

Голи: 0:1 – 2 Козловський, 1:1 – 8 Буяльський, 2:1 – 23 Ярмоленко, 2:2 – 25 Доссо, 3:2 – 47 Михайленко, 3:3 – 52 Василевич, 4:3 – 60 Буяльський, 5:3 – 84 Герреро (з пенальті)

Полісся – Торонто (Канада)

Рух – Олімпія Любляна (Словенія)

Динамо – РФШ (Латвія)

Полісся – Брно (Чехія)

Нагадаємо, що 13 лютого на зборах відбулося дев'ять матчів за участю українських команд. Зокрема, Шахтар здобув дві перемоги над грузинськими клубами.

17 тур УПЛ стартує 20 лютого поєдинком між Вересом та Полтавою.