Ми надломилися: Буяльський назвав найскладніший період у сезоні для Динамо

Капітан Динамо Віталій Буяльський оцінив перемогу над Зорею (3:1) та розповів про складний період у сезоні.

"Ми стабільно починаємо матч не дуже добре, пропускаємо гол, а потім вже починаємо включатись. Можливо, треба виходити на матч більш сконцентрованими, особливо під час перших хвилин матчу", – сказав він.

Також гравець вважає, що серія з двох поспіль поразок не була найважчою у сезоні. Адже надлом стався влітку.

"Напевно були, коли ми не потрапили до Ліги чемпіонів, програвши Пафосу. Напевно, тоді було важче, тому що ми готувалися і дуже прагнули потрапити до Ліги чемпіонів. Так склалося, що не потрапили, і тоді, можливо, ми надломилися. Та головне – рухатись далі та з кожного поганого епізоду футбольного життя переключатися на кращий і вірити в те, що ми робимо. Тоді все буде добре.

Я в Динамо давно, і вже знаю, що в кожному матчі, на який виходить наша команда, ми маємо перемагати. І в кожному турнірі, у якому ми беремо участь, маємо посідати тільки перше місце. Для мене і чемпіонат, і Кубок – ті турніри, у яких ми на даний момент виступаємо, найважливіші", – підсумував Буяльський.