Полісся з Усиком перемогло Ванкувер: результати спарингів українських клубів
На вівторок, 27 січня, заплановано три контрольні матчі за участю українських клубів.
У першому поєдинку житомирське Полісся зустрічалося з представником MLS канадським Ванкувером. До заявки на поєдинок потрапив чемпіон світу з боксу Олександр Усик.
Зустріч завершилася перемогою підопічних Руслана Ротаня. На 4-й хвилині матчу рахунок відкрив Назаренко, який скористався пасом новачка "вовків" Емерллаху.
У другому таймі Гуцуляк ударом з одинадцятиметрової позначки закріпив успіх команди. Наприкінці поєдинку на поле вийшов Олександр Усик. За відведений ігровий час боксер не встиг відзначитися результативними діями.
Також сьогодні Полісся зіграє матч проти норвезького Стремгодсета, а Кудрівка зустрінеться з північномакедонським Сілексом.
Товариські матчі, 27 січня
Полісся (Україна) – Ванкувер (Канада) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 4 Назаренко, 2:0 – 63 Гуцуляк (з пен.)
Кудрівка (Україна) – Сілекс (Північна Македонія)
Полісся (Україна) – Стремсгодсет (Норвегія)
Раніше повідомлялося, що Олександр Усик отримав травму на одному з тренувань Полісся.