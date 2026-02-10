Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Полісся в результативному спарингу переграло Гранаду, Шахтар програв ЛНЗ

Олексій Мурзак — 10 лютого 2026, 18:07
Полісся в результативному спарингу переграло Гранаду, Шахтар програв ЛНЗ
ФК Полісся

Сьогодні, 10 лютого, відбудеться низка контрольних матчів за участю клубів УПЛ, які продовжують підготовку до другої частини сезону.

Так, Полісся у результативному спарингу переграло Гранаду, яка представляє другий за силою іспанський дивізіон. Пізніше "вовки" також проведуть зустріч проти шведського Гальмстада.

Водночас Верес зіграв унічию проти данського Відовре. Голом за рівненський клуб відзначився гравець, який перебуває на перегляді.

Також сьогодні між собою зіграли лідери УПЛ Шахтар та ЛНЗ. Перемогу з мінімальним рахунком святкував черкаський клуб, а єдиний гол на 54-й хвилині у ворота "гірників" забив Горін.

Товариські матчі з футболу
10 лютого

Полісся – Гранада 4:3

Голами за Полісся відзначились: Назаренко, АГ, Андрієвський, Краснопір

Верес – Відовре 1:1

Шахтар – ЛНЗ 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 54 Горін

  • Полісся – Гальмстад

З результатами спарингів за 9 лютого можна ознайомитися у цій новині.

ЛНЗ Черкаси Шахтар Донецьк Полісся Житомир Верес Рівне

ЛНЗ Черкаси

ЛНЗ двічі за день переграв Колос, Шахтар забив 7 голів Динамо Тбілісі: результати спарингів клубів УПЛ
Перемоги ЛНЗ, Кривбаса, нічия Колоса і поразка Кудрівки: результати спарингів клубів УПЛ
Чорноморець повернув до команди півзахисника Авагімяна
Чорноморець підписав колишнього захисника ЛНЗ
Зимові трансфери УПЛ-2025/2026: таблиця переходів

Останні новини