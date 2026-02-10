Полісся в результативному спарингу переграло Гранаду, Шахтар програв ЛНЗ

Сьогодні, 10 лютого, відбудеться низка контрольних матчів за участю клубів УПЛ, які продовжують підготовку до другої частини сезону.

Так, Полісся у результативному спарингу переграло Гранаду, яка представляє другий за силою іспанський дивізіон. Пізніше "вовки" також проведуть зустріч проти шведського Гальмстада.

Водночас Верес зіграв унічию проти данського Відовре. Голом за рівненський клуб відзначився гравець, який перебуває на перегляді.

Також сьогодні між собою зіграли лідери УПЛ Шахтар та ЛНЗ. Перемогу з мінімальним рахунком святкував черкаський клуб, а єдиний гол на 54-й хвилині у ворота "гірників" забив Горін.

Товариські матчі з футболу

10 лютого

Полісся – Гранада 4:3

Голами за Полісся відзначились: Назаренко, АГ, Андрієвський, Краснопір

Верес – Відовре 1:1

Шахтар – ЛНЗ 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 54 Горін

Полісся – Гальмстад

З результатами спарингів за 9 лютого можна ознайомитися у цій новині.