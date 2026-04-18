Тренер Буковини – про матч з Динамо у Кубку України: Ми точно будемо грати, не будемо відбиватися

Головний тренер чернівецької Буковини Сергій Шищенко розповів про плани на гру з київським Динамо у півфіналу Кубку України та запевнив, що його команда прагне продемонструвати гідну гру.

Його слова передає УПЛ.ТБ.

"У мене є думки свої, я прийму рішення, з якою тактичною схемою грати, як ми будемо грати. Звісно, покаже гра, наскільки вона йтиме по тому сценарію, який ми хочемо планувати. Може, Динамо нам дасть такий хід гри, який може змінити щось. Ми точно будемо грати, не будемо відбиватися, але це футбол, все можливо. Якщо Динамо затисне нас, ми будемо грати дисципліновано. Ми точно гратимемо в футбол, тому що нам втрачати нічого і ми прагнемо показувати гідну гру, хороший футбол, інтенсивний, агресивний, дисципліновану гру. Вже матч покаже, наскільки ми зможемо те, що будемо планувати зробити на 100 відсотків. Шалена підтримка буде в Тернополі, тому що в перші три години продажу вже 8 тисяч квитків було продано".

Також Шищенко відзначив, що настрій у команди чудовий напередодні гри.

"Чудовий настрій, всі розуміють, що дуже важлива гра, це один матч і все можливо. Вони відчувають, що це теж може бути історична подія, якщо ми вийдемо в фінал Кубку, наблизимося на один крок до трофею. Тому вони це розуміють".

Додамо, що півфінальне протистояння Кубку України між Динамо та Буковиною відбудеться 21 квітня о 18:00.

Нагадаємо, після нічиєї Лівого Берега з тернопільською Нивою (0:0) у 24 турі Першої ліги України чернівецька Буковина достроково гарантувала собі вихід в Українську Прем'єр-лігу. Клуб повернеться в елітний дивізіон після 32-річної паузи.