Полісся здобуло першу перемогу на тренувальних зборах в Іспанії

У п'ятницю, 23 січня, житомирське Полісся в межах тренувального збору в Іспанії провело другий спаринг.

Суперником "вовків" був північноірландський клуб Деррі Сіті, який в останній момент замінив Інчхон Юнайтед з Південної Кореї.

Підопічні Руслана Ротаня першими відкрили рахунок. Після розіграшу кутового відзначився захисник Сергій Чоботенко, який скористався асистом Емерллаху.

У дебюті другого тайму Борель Томандзото гарматним ударом з далекої відстані подвоїв перевагу.

На 65-й хвилині Полісся пропустило гол від суперника. Втім, житомиряни довели поєдинок до переможного.

Контрольний матч з футболу

Полісся – Деррі Сіті 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Чоботенко, 2:0 – 46 Томандзото, 2:1 – 65

Нагадаємо, що у першому матчі на зборах в Іспанії Полісся зіграло внічию з Легією (0:0). Наступний поєдинок запланований на 27 січня. Суперником команди Ротаня стане норвезький Стресмгодсет.