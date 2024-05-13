Усик — Ф'юрі: ОНЛАЙН (оновлюється)

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, українець Олександр Усик проведе об'єднавчий бій проти володаря титулу WBC, британця Тайсона Ф'юрі.

На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Бій запланована на ніч з 18 на 19 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Орієнтовний початок — 1:00 за київським часом.

Наш сайт розпочинає текстовий онлайн тижня бою, з ексклюзивними новинами та інтерв'ю з місця подій від Максима Розенка.

Тиждень бою

14 травня

Прибуття боксерів на BLVD City - Music World. Початок не раніше 21:00.

15 травня

Відкрийте тренування. Початок о 21:00.

16 травня

Підсумкова пресконференція. Початок о 21:00.

Пресконференція 1:

Сергій Ковальов, Робін Сірван Сафар, Марк Чемберлін, Джошуа Вахаб, Мозес Ітаума, Даніель Лапін, Девід Найка, Айзек Лоу, Егіс Клімас і Френк Воррен

Пресконференція 2:

Френк Санчес, Агіт Кабайель, Джай Опетая, Майріс Брієдіс, Джо Кордіна, Ентоні Какаче, Едді Гірн, Ніссе Зауерланд і Френк Воррен

Пресконференція головної події:

Тайсон Ф'юрі, Спенсер Браун, Шугар Хілл Стюард, Олександр Усик, Олександр Красюк, Юрій Ткаченко, Егіс Клімас, Боб Арум і Френк Воррен

17 травня

Публічне зважування. Час початку: 20:00.

Ф'юрі прибув до Саудівської Аравії більш ніж за два тижні до бою та встиг зробити кілька притаманних собі заяв.

"Що станеться в першому раунді? Побачите, як Кролик тікає. Тікай, Кролику, тікай. І я буду бам-бам-бам, буду тим, хто зробить пиріг з кролятини. Але він може й піти агресивно на мене. Хто знає? Це бокс. Дізнаємося 18 травня", — сказав Ф’юрі.

Український чемпіон зі своєю командою прибув на місце події за 8 днів до бою.

***

Що треба знати про бій

Бій відбудеться на арені Кінгдом, яка здатна вмістити 26 тисяч уболівальників;

Поєдинок мав відбутися 19 лютого цього року, однак британець відклав поєдинок, посилаючись на травму, яку отримав у тренувальному таборі;

Як стало відомо за два тижні до бою, у контракті передбачено реванш, який заплановано на жовтень 2024 року;

Також відомо, що IBF позбавить титулу переможця найближчим після бою часом, оскільки 1 червня має відбутися чемпіонський поєдинок за версією організації між обов'язковим претендентом, хорватом Хрговичем і британцем Дюбуа. (За правилами більшості організацій чемпіон раз на 12 місяців має вийти на захист титулу проти обов'язкового претендента, який визначається рейтингом. – ред.). Тож, через перенесення бою, боксери не зможуть вийти на захист у червні;

Для українця це буде 4-й захист чемпіонських поясів, які він виборов у бою проти іншого британця Ентоні Джошуа у 2021 році. Спочатку український боксер переміг у реванші Джошуа, після чого нокаутував Деніеля Дюбуа;

Усик - Джошуа II: Як це було