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Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх

Сьогодні 14:53 Андрій Твердохліб 14566 2
Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
#Віта Семеренко, #Юлія Джима, #Олена Підгрушна, #Валентина Семеренко, #Сестри Семеренки

Джерело - Чемпіон.

Воїстину знаковим для українського біатлону є 21 лютого 2014 року. У цей день наша жіноча четвірка виборола другу на ту мить золоту нагороду на зимових Олімпійських іграх.

В час драматичних подій у новітній історії України, коли на вулицях Києва лилася кров, Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна здобули фантастичну перемогу, золотими літерами вписавши свої імена в історію України. Символічно, що сталося це в російському Сочі.

Українки разом із німкенями були головними фаворитками естафети на думку букмекерів. Німкені провалилися через падіння на першому етапі Франциски Пройс, а наші дівчата впевнено провели всю естафету. Починаючи з останнього кола другого етапу Юлії Джими, їхали на самоті.

"Синьо-жовті" випередили збірні Росії та Норвегії, які посіли відповідно друге та третє місце.

Матеріал був створений у лютому 2020 року та актуалізований у лютому 2024-го

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