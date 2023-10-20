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50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо

Сьогодні 15:46 Андрій Твердохліб 3313 0
50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо

Джерело - Чемпіон.

20 жовтня 1973 року сталася подія, яка змінила історію не лише київського Динамо, а усього світового футболу. У цей день команду зі столиці України очолив Валерій Лобановський.

Лобановський пропрацював із Динамо (з незначними перервами) 21 рік! За цей час Лобановський став одним із найтитулованіших тренерів в історії, а головне - людиною, яка назавжди змінила футбол і підходи до нього.

На чолі київського Динамо легендарний тренер здобув 31 трофей! Також Валерій Васильович входить до 10 найкращих тренерів в історії за усіма можливими рейтингами та опитуваннями.

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