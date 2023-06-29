Ейфорія у Глазго: 2 роки тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

29 червня 2021 року на стадіоні Гемпден Парк у Глазго збірна України грала проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 й здобула драматичну перемогу з рахунком 2:1.

Олександр Зінченко вивів синьо-жовтих уперед на 27-й хвилині. Асист на межі геніальності виконав Андрій Ярмоленко. Проте шведи відігралися ще в першму таймі - Форсберг вразив ворота Бущана.

У другому таймі жодній з команд не вдалося відзначитись. Гра перейшла в додатковий час. Коли здавалося, що серії післяматчевих пенальті не оминути, Артем Довбик після асисту Зінченка на 120-й хвилині та 37-й секунді вивів збірну України в чвертьфінал чемпіонату Європи.

В 1/4 фіналу збірна України без шансів поступилася з рахунком 0:4 майбутнім фіналістам - англійцям.

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