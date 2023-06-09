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Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй

Сьогодні 12:27 Valeriy Ruchka 2668 0
Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй

Джерело - Чемпіон.

9 червня 2019 року, у фіналі першого розіграшу Ліги націй УЄФА Португалія мінімально перемогла збірну Нідерландів - 1:0.

Єдиний гол у грі чинні (на ту мить) чемпіони Європи забили на 57-й хвилині.

"Ораньє" намагалися відновити рівновагу в матчі, однак захист Португалії діяв злагоджено та залишив свої ворота недоторканими.

Ліга націй

Фінал

9 червня

Португалія – Нідерланди 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 57 Гуедеш

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