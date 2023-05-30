Головне
Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос
Сьогодні 09:58 1043 2
Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 13:34 288 1
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:05 18807
Два клуби Серії А відновили інтерес до Довбика
Вчора 22:11 760
Світоліна зіграє з маловідомою австралійкою в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 21:37 1283 3
Світоліна впевнено розібралася з Тревізан на старті Ролан Гаррос
Вчора 18:09 1203 2
Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ
Вчора 16:56 3495
Русин замінить Яремчука у збірній України
Вчора 16:11 1395
Почеттіно - новий головний тренер Челсі
Вчора 15:11 784
Стала відома умова, за якої Шахтар потрапить до 2-го кошика при жеребкуванні Ліги чемпіонів
Вчора 14:52 2755
Блоги
Влада Зінченко: Це був чудовий сезон, протягом якого я майже 5 разів народила
Влада Зінченко: Це був чудовий сезон, протягом якого я майже 5 разів народила Андрій Дунець
Сьогодні 14:09 153
Шевченко та його старший син завітали до Києва в компанії знаменитого актора - ФОТО
Шевченко та його старший син завітали до Києва в компанії знаменитого актора - ФОТО Андрій Дунець
Сьогодні 13:32 529
Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос
Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:58 1040 2
Кто выйдет из группы Н в отборе на ЧЕ-2024: превью
Кто выйдет из группы Н в отборе на ЧЕ-2024: превью Юрко Юрченко
Вчора 20:15 354
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження Максим Буйдин
Вчора 14:30 2569
Всі українці з АПЛ зберегли прописку на наступний сезон: підсумок виступів наших футболістів
Всі українці з АПЛ зберегли прописку на наступний сезон: підсумок виступів наших футболістів Андрій Дунець
Вчора 14:10 754 1
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 24
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 24 Максим Буйдин
Вчора 10:22 5875
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
Вчора 08:20 11154
Наймиліше відео дня: Єва Зінченко забила гол на переповненому стадіоні Арсенала
Наймиліше відео дня: Єва Зінченко забила гол на переповненому стадіоні Арсенала Андрій Дунець
Вчора 07:00 5762
Росіянина з українським корінням відправили в страшний нокаут на турнірі в москві
Росіянина з українським корінням відправили в страшний нокаут на турнірі в москві Андрій Твердохліб
28.05.2023 18:51 1759
Масова бійка та супергол Степаненка увінчали чемпіонський сезон Шахтаря
Масова бійка та супергол Степаненка увінчали чемпіонський сезон Шахтаря Андрій Твердохліб
28.05.2023 18:23 2164
Костюк не потиснула руку білорусці Сабаленка - трибуни Ролан Гаррос освистали українку
Костюк не потиснула руку білорусці Сабаленка - трибуни Ролан Гаррос освистали українку Андрій Твердохліб
28.05.2023 14:31 1555 1
Love story Степаненків: від підкатів на Таврії до щасливого сімейного життя
Love story Степаненків: від підкатів на Таврії до щасливого сімейного життя Nastya Bolshakova
28.05.2023 13:00 1378
Золотий пенальті Шевченка: 20 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана
Золотий пенальті Шевченка: 20 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана Андрій Дунець
28.05.2023 09:20 5209
Бостон вирвав перемогу в Маямі за 0,1 секунди до завершення гри та перевів серію в 7 матч
Бостон вирвав перемогу в Маямі за 0,1 секунди до завершення гри та перевів серію в 7 матч Андрій Твердохліб
28.05.2023 09:16 538
20 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів
20 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
28.05.2023 08:12 5558
Сімнадцять тріумфів Еліни Світоліної
Сімнадцять тріумфів Еліни Світоліної Андрій Твердохліб
27.05.2023 19:37 1562
Обіграв трьох і забив ударом із 25 метрів: новий Мессі розриває на молодіжному ЧС - ВІДЕО
Обіграв трьох і забив ударом із 25 метрів: новий Мессі розриває на молодіжному ЧС - ВІДЕО Андрій Дунець
27.05.2023 15:48 5015
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
27.05.2023 14:56 335985
Коли глибину падіння важко уявити
Коли глибину падіння важко уявити Максим Розенко
27.05.2023 14:07 1492
Прямі трансляції

Влада Зінченко: Це був чудовий сезон, протягом якого я майже 5 разів народила

Дружина футболіста Арсенала з гумором підбила підсумки кампанії-2022/23
Сьогодні 14:09 Андрій Дунець 166 0
Влада Зінченко: Це був чудовий сезон, протягом якого я майже 5 разів народила
#Олександр Зінченко, #Влада Седан

Джерело - Чемпіон.

Влада Зінченко у своєму інстаграмі дотепно прокоментувала шалений сезон лондонського Арсенала.

"Це був чудовий сезон, протягом якого я майже 5 разів народила. Щиро дякую за теплий прийом і вашу любов. Нарешті почнемо слухати гарну музику по вівторках! Скоро побачимось!" - написала дружина Олександра Зінченка, натякаючи на повернення "канонірів" до Ліги чемпіонів.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Нагадаємо, нещодавно Влада та Олександр Зінченки зворушливо повідомили про прийдешнє поповнення в сім'ї.

А напередодні з'явилося відео, як маленька донька подружжя - Єва - забиває гол перед натовпом фанів Арсенала.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Русин замінить Яремчука у збірній України Русин замінить Яремчука у збірній України 1395
Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос 1441
Джокович зробив ганебну політичну заяву на Ролан Гаррос Джокович зробив ганебну політичну заяву на Ролан Гаррос 2123
Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ 3495
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 18807
Ф’юрі: Усик - боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів Ф’юрі: Усик - боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів 1810
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 72009
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 17360 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 208582
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 86663 3
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12724
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 27985 3