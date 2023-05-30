Влада Зінченко: Це був чудовий сезон, протягом якого я майже 5 разів народила

Дружина футболіста Арсенала з гумором підбила підсумки кампанії-2022/23

Джерело - Чемпіон.

Влада Зінченко у своєму інстаграмі дотепно прокоментувала шалений сезон лондонського Арсенала.

"Це був чудовий сезон, протягом якого я майже 5 разів народила. Щиро дякую за теплий прийом і вашу любов. Нарешті почнемо слухати гарну музику по вівторках! Скоро побачимось!" - написала дружина Олександра Зінченка, натякаючи на повернення "канонірів" до Ліги чемпіонів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Нагадаємо, нещодавно Влада та Олександр Зінченки зворушливо повідомили про прийдешнє поповнення в сім'ї.

А напередодні з'явилося відео, як маленька донька подружжя - Єва - забиває гол перед натовпом фанів Арсенала.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua