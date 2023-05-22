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"Ми чекаємо на тебе": Зінченки зворушливим відео повідомили про прийдешнє поповнення в сім'ї

Влада та Олександр красиво дали знати про приємні новини
Сьогодні 19:14 Андрій Дунець 542 0
"Ми чекаємо на тебе": Зінченки зворушливим відео повідомили про прийдешнє поповнення в сім'ї
#Олександр Зінченко, #Влада Седан

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко та його дружина Влада опублікували спільний пост, із якого зрозуміло, що подружжя очікує появи на світ своєї другої дитини.

Відео з'явилося в інстаграмі футболіста Арсенала. На ньому - накладені руки трьох членів сім'ї (Олександра, Влади та доньки Єви), а також лапи домашнього улюбленця прикривають знімок УЗД.

"Ми чекаємо на тебе", - недвозначно натякає підпис. 

Відео

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Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko)

Нагадаємо, перша дитина у Зінченків народилася в серпні 2021-го. Донечку назвали Євою.

Наймиліше відео дня: Влада та Єва Зінченко не поділили обійми з Олександром

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