"Ми чекаємо на тебе": Зінченки зворушливим відео повідомили про прийдешнє поповнення в сім'ї

Влада та Олександр красиво дали знати про приємні новини

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко та його дружина Влада опублікували спільний пост, із якого зрозуміло, що подружжя очікує появи на світ своєї другої дитини.

Відео з'явилося в інстаграмі футболіста Арсенала. На ньому - накладені руки трьох членів сім'ї (Олександра, Влади та доньки Єви), а також лапи домашнього улюбленця прикривають знімок УЗД.

"Ми чекаємо на тебе", - недвозначно натякає підпис.

Відео

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko)

Нагадаємо, перша дитина у Зінченків народилася в серпні 2021-го. Донечку назвали Євою.

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