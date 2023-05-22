"Ми чекаємо на тебе": Зінченки зворушливим відео повідомили про прийдешнє поповнення в сім'ї

Джерело - Чемпіон.
Олександр Зінченко та його дружина Влада опублікували спільний пост, із якого зрозуміло, що подружжя очікує появи на світ своєї другої дитини.
Відео з'явилося в інстаграмі футболіста Арсенала. На ньому - накладені руки трьох членів сім'ї (Олександра, Влади та доньки Єви), а також лапи домашнього улюбленця прикривають знімок УЗД.
"Ми чекаємо на тебе", - недвозначно натякає підпис.
Відео
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Нагадаємо, перша дитина у Зінченків народилася в серпні 2021-го. Донечку назвали Євою.
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