Швьонтек увійшла в топ-3 тенісисток за перемогами на турнірах WTA 1000

Перша ракетка світу Іга Швьонтек вийшла на третє місце за кількістю титулів на турнірах категорії WTA 1000.

Відповідну статистинку наводить портал OptaAce.

Завдяки перемозі над Аріною Соболенко у фіналу Мадриду Іга випередила зрівнялася з чешкою Петрою Квітовою та румункою Симоною Халеп — в усіх тепер по 9 перемог на "тисячниках". Попереду залишаються лише білоруска Вікторія Азаренка (10) та американка Серена Вільямс (13).

