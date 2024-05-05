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ПСВ достроково виграв чемпіонат Нідерландів

Сьогодні 16:22 125 0
ПСВ достроково виграв чемпіонат Нідерландів
#Ерадивізі, #ПСВ, #Феєнорд, #Спарта Роттердам, #Петер Бош

Джерело - Чемпіон.

ПСВ Ейндховен достроково завоював титул чемпіона нідерландської Ерадивізі сезону-2023/2024.

Підопічні Петера Боша переграли роттердамську Спарту в межах 32 туру чемпіонату (4:2). Ця перемога гарантувала відрив від другого Феєнорда на 12 очок. У команди з Роттердама є матч в запасі, однак цього не вистачить, щоб наздогнати ПСВ у турнірній таблиці.

Для "фермерів" це чемпіонство стало першим за 6 років та 25-м в історії клубу. 

Раніше підопічні Боша гарантували собі участь у Лізі чемпіонів сезону-2024/25.

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