ПСВ достроково виграв чемпіонат Нідерландів

Джерело - Чемпіон.

ПСВ Ейндховен достроково завоював титул чемпіона нідерландської Ерадивізі сезону-2023/2024.

Підопічні Петера Боша переграли роттердамську Спарту в межах 32 туру чемпіонату (4:2). Ця перемога гарантувала відрив від другого Феєнорда на 12 очок. У команди з Роттердама є матч в запасі, однак цього не вистачить, щоб наздогнати ПСВ у турнірній таблиці.

Для "фермерів" це чемпіонство стало першим за 6 років та 25-м в історії клубу.

Раніше підопічні Боша гарантували собі участь у Лізі чемпіонів сезону-2024/25.