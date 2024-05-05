Погачар здобув упевнену перемогу: результати другого етапу Джиро д'Італія-2024

Джерело - Чемпіон.

5 травня відбувся другий етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув словенський спортсмен команди UAE Team Emirates Тадей Погачар.

Пелетон стартував у місті Новара та вирушив на південь, дорогою велосипедисти пройшли підйом 4 категорії Лу (128 - 278 м, протяжність 3,1 км, набір висоти 150 м).

Проміжний спринт був розташований на вершині підйому в Кераско, за 22 км до фінішу етапу. Завершальний відрізок дистанції супроводжувався нерівностями, остання з яких протяжністю 1,6 км. Фінальний кілометр — пряма дорога, прокладена з північного сходу на південний захід.

Час Погачара склав 3 години 54 хвилини і 20 секунд. Після цієї гонки словенець, який здобув 15-ту перемогу на етапах гранд-турів, очолив загальний залік.

🚴🇮🇹 | Niet gisteren, wel vandaag! Pogacar zegeviert op de befaamde rechte lijn van de klinkers bij het heiligdom Oropa. En hij pakt de roze trui! 🙌🙌 #Giroditalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/8abWJwS3Os — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 5, 2024

У межах першого етапу Тадей став третім, а перемогу сенсаційно здобув Хонатан Нарваєс з команди Ineos Grenadiers.