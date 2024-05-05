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5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ

Сьогодні 17:19 190 0
5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Андрій Ярмоленко, #Динамо, #Назар Волошин

Джерело - Чемпіон.

Динамо розгромно перемогло Колос у матчі 27 туру Української Прем’єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 5:0. 

Рахунок було відкрито на початку другого тайму — автоголом відзначився Валерій Бондаренко, який зрізав м’яча у свої ворота після подачі зі штрафного від Миколи Шапаренка. Вже за кілька хвилин Динамо подвоїло свою перевагу завдяки більярдному удару Андрій Ярмоленка.

Наступний же момент закінчився ще одним голом — кияни організували швидкий контрвипад після перехоплення на чужій половині поля та впевнено реалізували вихід 3 в 1.

Здавалося б, гра трохи заспокоїлася, але на 68-й хвилині "біло-сині" зробили рахунок ще більш непристойним. Владислав Кабаєв у дотик відправив м’яч у дальній кут після асисту Шапаренка.

Чемпіонат України — УПЛ
27 тур, 5 травня
Динамо — Колос 5:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Безбородько (автогол) 48’, 2:0 - Ярмоленко 51’, 3:0 - Буяльський - 52’, 4:0 - Кабаєв 68’, 5:0 - Волошин 71’

Попередження: Безбородько 25’, Ємець 47’

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Дячук, Караваєв, Бражко (Беніто 85’), Шапаренко (Шепелєв 72’), Буяльський (К) (Андрієвський 72’), Ярмоленко, Волошин (Діалло 78’), Кабаєв (Пономаренко 73’).

Колос: Фесюн, Цуріков (Ємець 85’), Бондаренко, Бурда, Чорноморець (К), Демченко, Оріховський (Мілько 61’), Топалов (Салабай 60’), Ільїн, Велетень, Безбородько (Рангел 60’). 

Завдяки цій перемозі Динамо принаймні тимчасово наблизилося до Шахтаря на відстань одного залікового пункту. Втім, уже невдовзі "гірники" можуть відновити 4-очкову перевагу — донецький клуб проведе матч із одеським Чорноморцем.

Вже в наступному турі на фанатів українського футболу чекає очна зустріч між двома лідерами. "Класичне" відбудеться 11 травня у Львові. 

Нагадаємо, в першому матчі ігрового дня 5 травня Полісся не змогло дотиснути Зорю, більше тайму граючи в більшості. 

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