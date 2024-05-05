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Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України

Сьогодні 14:48 220 0
Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України
#Ураган, #Aurora

Джерело - Чемпіон.

Івано-франківський Ураган переграв Aurora у фінальному матчі Кубку України з футболу сезону-2023/24. Матч завершився з рахунком 4:2.

У першому таймі поєдинку Ростислав Семенченко потужний ударом відкрив рахунок. Після перерви капітан Урагану Ігор Корсун вміло звільнився від опікуна та ударом з гострого кута втратив ворота киян.

На 33 хвилині фінального протистояння Микола Грицина вивів вперед Ураган. Основний час зустрічі завершився з рахунком 2:2. В першому овертаймі Петро Шотурма реалізував дабл-пенальті. Призначенню останнього передувало порушення правил з боку гравця Урагану (зіграв рукою), але арбітри це не помітили. Цей епізод викликав чимало бурхливих емоцій з боку київської команди. А на останніх секундах воротар іванофранківців Юрій Савенко ударом зі своєї половини поля закрив гру - 4:2.

Клуб із Західної України зумів проявити характер, здобувши вольову перемогу, та втретє виграв Кубок України. Раніше це вдавалося у сезонах 2018/19 та 2019/20.

Кубок України з футзалу
Фінал, 5 травня

Aurora (Київ) – Ураган (Івано-Франківськ) 2:4 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Семенченко, 1:1 – 26 Корсун, 1:2 – 33 Грицина, 2:2 – 35 Семенченко, 2:3 – 44 Шотурма, 2:4 - 50 Савенко

Нагадаємо, що у півфіналі турніру Ураган пройшов київський ХІТ, а Aurora була сильнішою за Кардинал-Рівне.

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