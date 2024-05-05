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Monte обіграли FURIA та вийшли до плей-оф ESL Pro League Season 19

Сьогодні 20:54 152 0
Monte обіграли FURIA та вийшли до плей-оф ESL Pro League Season 19
Фото: ESL
#Монте, #ESL Pro League Season 19, #FURIA, #Woro2K, #DemQQ, #kRasSnaL, #Gizmy, #ryu, #lmbt

Джерело - Чемпіон.

Склад української команди Monte (26) з Counter Strike обіграв бразильський колектив FURIA (19) на ESL Pro League Season 19.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Матч відбувся у форматі Bo3. На першій карті, Nuke, українці в овертаймах вирвали перемогу — 16:14. На другій карті, Mirage, FURIA зрівняли рахунок в протистоянні — 10:13. Доля поєдинку вирішалась на карті Vertigo. Monte після виграної першої половини довели гру до перемоги — 13:7.

Цей результат дозволив українській команді вийти у перший раунд плей-оф турніру.

У складі Monte з CS 2 виступає два українці, поляк, литовець та представник Великої Британії:

  • Володимир Woro2K Велетнюк (Україна)
  • Сергій DemQQ Демченко (Україна)
  • Симон kRasSnaL Мрожек (Польща)
  • Джек ⁠Gizmy фон Шпрекельсен (Велика Британія)
  • Гітіс ryu Глушаускас (Литва)
  • Сергій lmbt Бежанов (Україна, тренер)
ESL Pro League Season 19 з CS2
Група С, Фінал
Сітка останнього шансу
Призовий фонд — 750 000$
5 травня

Monte (Україна) — FURIA (Бразилія) 16:14, 10:13, 13:7

Нагадаємо, на старті турніру Monte святкували перемогу над росіянами з FORZE, проте у наступному матчі українці прикро поступилися Liquid, а потім без шансів програли ENCE. У півфіналі сітки останнього шансу підопічні lmbt вдруге перемогли FORZE.

Також інша українська команда Natus Vincere (2) здобула вольову перемогу над BIG та вийшла до плей-оф турніру.

ESL Pro League — це престижний міжнародний турнір, у якому беруть участь 32 команди. Вони змагаються за призовий фонд розміром 750 тисяч доларів, рейтингові бали системи BLAST Premier та місце на IEM Cologne 2024. Турнір проходить на Мальті й триватиме до 12 травня. 

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