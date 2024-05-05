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Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо

Сьогодні 20:01 154 0
Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо
#Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Динамо, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Шахтар упевнено переміг Чорноморець в матчі 27 туру чемпіонату України з футболу. Гра завершилася з рахунком 3:0. 

На відміну від Динамо, яке влаштувало гольову феєрію по перерві матчу з Колосом, "гірники" не стали довго запрягати і здобули комфортну перевагу ще до 23-ї хвилини. Спочатку Георгій Судаков гарматним ударом з-за меж карного майданчика відправив м’яч у ближній кут, а потім Данило Сікан головою замкнув радіокерований навіс від Ярослава Ракицького. 

Інтрига в матчі зникла на початку другого тайму, коли Кевін реалізував пенальті, зароблений Сіканом. Чорноморець мав нагоди відзначитися голом престижу, коли Олександра Васильєв небезпечно пробивав головою з лінії воротарського. Дещо пізніше Самсон Ієде підловив на помилці Ракицького та щосили пробив у ближній кут, але рикошет врятував Шахтар від пропущеного голу. 

Протягом більшої частини матчу Шахтар надактивно пресингував одеситів, змушуючи їх постійно помилятися біля своїх воріт. Найкраще домінацію донеччан описує навіть не рахунок на табло, а красномовна статистика ударів: 18 — 2. 

Чемпіонат України УПЛ
27 тур, 5 травня

Шахтар — Чорноморець 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 — Судаков 19, 2:0 — Сікан 23, 3:0 — Кевін (пенальті) 55

Шахтар: Різник, Криськів, Судаков, Зубков (Швед 75), Сікан (Егіналду 68), Азаров, Матвієнко, Конопля, Марлон (Степаненко 75), Кевін (Невертон 75), Ракицький

Чорноморець: Варакута, Брагару, Єрмаков, Салюк (Гучек 63), Путря, Васильєв (Присяжнюк 79’), Шпорн, Бойчук (Кузик 46’), Штогрін, Бадібанга (Альваренга 57’), Авагімян (Ієде 63’)

Попередження: Салю 59’, Зубков 73’

Зазначимо, що це був другий матч між Чорноморцем та Шахтарем за останні 5 днів. У першому поєдинку команда Маріно Пушича також здобула впевнену перемогу з різницею у три м’ячі

Шахтар зберіг перевагу над Динамо в розмірі чотирьох очок. Уже наступної суботи, 11 травня, лідери чемпіонату зійдуться в українському класичному, яке або зніме всі питання щодо чемпіонства, або максимально загострить боротьбу перед завершальними двома турами. 

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