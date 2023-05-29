Наймиліше відео дня: Єва Зінченко забила гол на переповненому стадіоні Арсенала

Джерело - Інстаграм Арсенала.
Олександр Зінченко після матчу Арсенал - Вулвергемптон (5:0) у завершальному турі сезону Англійської Прем'єр-ліги вийшов на поле зі своєю донькою.
Численні фани "канонірів", що розташувалися за воротами, в які впевнено забила гол маленька Єва, були просто в захваті.
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У лютому Єва вже демонструвала свій бомбардирський хист, щоправда, тоді навколо не було такої великої аудиторії.
Нагадаємо, днями подружжя Зінченків зворушливо повідомило про прийдешнє поповнення в сім'ї.
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