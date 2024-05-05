Головне
5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ
Сьогодні 17:19 4280 1
Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо
Сьогодні 20:01 613
Погачар здобув упевнену перемогу: результати другого етапу Джиро д'Італія-2024
Сьогодні 18:14 2157
ПСВ достроково виграв чемпіонат Нідерландів
Сьогодні 16:22 2401
Швьонтек увійшла в топ-3 тенісисток за перемогами на турнірах WTA 1000
Сьогодні 15:31 323
Зоря в меншості відібрала очки в Полісся у 27 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 1989
Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України
Сьогодні 14:48 2963
Без Ваната: стали відомі стартові склади на матч Динамо — Колос
Сьогодні 14:36 324
Ягодка проти хлопця Харлан: стали відомі суперники українців на Гран-прі в Сеулі
Сьогодні 14:08 285
Капітан жіночої збірної України підписала нову угоду з іспанським топклубом
Сьогодні 13:47 303
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 533
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 303
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 540
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 910
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 946

Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ

Сьогодні 20:27 2683 0
Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Брайтон, #Вест Гем, #Ліверпуль, #Тоттенгем, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги відбулося два поєдинки. Челсі з Михайлом Мудриком у складі здобув розгромну перемогу над Вест Гемом, а Брайтон на останніх хвилинах вирвав перемогу в Астон Вілли. У завершальному матчі ігрового дня Ліверпуль переграв Тоттенгем у яскравій грі з 6 голами.

Чемпіонат Англії — АПЛ
36 тур, 5 травня

Челсі — Вест Гем 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 15 Палмер, 2:0 - 30 Галлагер, 3:0 - 36 Мадуеке, 4:0 - 48 Джексон, 5:0 - 81 Джексон

Михайло Мудрик провів на полі 76 хвилин, результативними діями не відзначився.

Брайтон — Астон Вілла 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Педро

Ліверпуль — Тоттенгем 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Салах, 2:0 - 45 Роберстон, 3:0 - 50 Гакпо, 4:0 - 59 Елліот, 4:1 - 72 Рішарлісон, 4:2 - 77 Сон Хин Мін

Нагадаємо, напередодні Арсенал без Зінченка розгромив Борнмут Забарного, Манчестер Сіті з покером Ерлінга Голанда познущався над Вулвергемптоном.

Коментарі ()
Популярне зараз
Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі – про графік підготовки та активності своєї команди на італійському гранд-турі Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі – про графік підготовки та активності своєї команди на італійському гранд-турі 2844
Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України 2963
5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 4280 1
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024 Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024 2662
ПСВ достроково виграв чемпіонат Нідерландів ПСВ достроково виграв чемпіонат Нідерландів 2401
Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги 20307 2
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12252
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118751
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11276 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37207
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14288
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46965