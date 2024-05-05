Джерело - Чемпіон.

У межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги відбулося два поєдинки. Челсі з Михайлом Мудриком у складі здобув розгромну перемогу над Вест Гемом, а Брайтон на останніх хвилинах вирвав перемогу в Астон Вілли. У завершальному матчі ігрового дня Ліверпуль переграв Тоттенгем у яскравій грі з 6 голами.

Чемпіонат Англії — АПЛ

36 тур, 5 травня

Челсі — Вест Гем 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 15 Палмер, 2:0 - 30 Галлагер, 3:0 - 36 Мадуеке, 4:0 - 48 Джексон, 5:0 - 81 Джексон

Михайло Мудрик провів на полі 76 хвилин, результативними діями не відзначився.

Брайтон — Астон Вілла 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Педро

Ліверпуль — Тоттенгем 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Салах, 2:0 - 45 Роберстон, 3:0 - 50 Гакпо, 4:0 - 59 Елліот, 4:1 - 72 Рішарлісон, 4:2 - 77 Сон Хин Мін

Нагадаємо, напередодні Арсенал без Зінченка розгромив Борнмут Забарного, Манчестер Сіті з покером Ерлінга Голанда познущався над Вулвергемптоном.