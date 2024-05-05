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Зоря в меншості відібрала очки в Полісся у 27 турі УПЛ

Сьогодні 14:59 135 0
Зоря в меншості відібрала очки в Полісся у 27 турі УПЛ
#Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Едуардо Герреро, #Зоря Луганськ, #Олександр Назаренко

Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся  не зуміло переграти луганську Зорю у домашньому матчі в 27 турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Гра завершилася з рахунком 1:1. На початках свою волю супернику диктували господарі. А вже втілити гарний футбол на половині поля опонента у наслідки на табло житомирці змогли пізніше. На 22-й хвилині Олександр Назаренко отримав передачу з глибини від Артема Смолякова, й у дотик переграв голкіпера суперника. 

На 36-й хвилині підвів Зорю Олександр Яцик. У ситуації, яка того не вимагала, орендований у Динамо півзахисник сфолив, і отримав другу жовту картку. Це вже шосте вилучення в луганців із початку сезону. 

Вже за три хвилини Петряк влучив у стійку чи не з нульового кута. Як виявилося, цей момент багато в чому був ледь не ключовим у зустрічі для господарів. 

По перерві малюнок гри змінився. Житомирці мали ігрову та територіальну перевагу, проте втілити кількісну більшість на полі не могли. 

Натомість почали зявлятися моменти і в луганців. Й одразу два – зі стандартів, коли суперник після подачі кутових у перші 15 хвилин другої половини не розбирався у власному штрафному майданчику. 

Дзвіночок "вовки" не почули, й уже в наступній атаці за свою сміливість гості отримали винагороду. Передачу в карну зону суперника з правого флангу відмінно прийняв і використав лідер луганців Герреро. Що робили захисники господарів — величезне питання. 

Решту гри команди змагалися в умінні терпіти. Й такий сценарій матчу — точно на користь клубу з Луганська.

У наступному турі Полісся зустрінеться з Кривбасом (12 травня), а Зоря днем пізніше зіграє проти Вереса.

Після зіграного матчу Полісся з 43 очками залишається на 6 місці в турнірній таблиці, Зоря із 28 балами на 11 сходинці. 

Чемпіонат України — УПЛ

27 тур, 5 травня 

Полісся — Зоря 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Назаренко, 1:1 - 60 Герреро

Полісся: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко (Рашко 88), Смоляков, Кушніренко, Таллес (Грицук 78), Мустафаєв (Ндукве 78), Назаренко, Петряк (Кравченко 61), Фортюне (Ернандес 78)

Зоря: Сапутін, Батагов, Джордан, Вантух, Бутко, Дришлюк, Мишньов (Хахльов 81), Жуніор (Азіангбе 65), Яцик, Антюх (Мічін 90+3), Герреро (Ндур 90+3)

Попередження: Яцик 11, Петряк 16, Таллес 71, Азіангбе 81, Кравченко 83, Ндукве 90+2

Вилучення: Яцик 36

Нагадаємо, раніше Олександрія вдома розписала результативну нічию з Рухом, Оболонь переграла ЛНЗ, а Металіст 1925 був сильніший за Ворсклу. 

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